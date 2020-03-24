Смертность от коронавируса в Италии уменьшилась на 50 человек

По словам Боррелли, в понедельник 23 марта скончался 601 человек, накануне эта цифра составила 650 пациентов. Всего от коронавирусной инфекции нового типа скончалось 6 тысяч человек, количество заболевших в общем превысило 50 тысяч. Всего с начала пандемии в стране заразилось более 63 тысяч человек. В числе жертв также 24 врача, многие из них были на пенсии.

Полный карантин и запрет на передвижение между регионами действуют в стране уже две недели, с 10 марта. Срок ограничительных мер, по данным агентства, будет продлен на апрель.

