Смертность от COVID-19 связали с количеством тромбоцитов в крови
Исследователи университета Вероны и университетской клиники в Падуе пришли к выводу, что на смертность от коронавируса влияет количество тромбоцитов в крови пациента.
Как пишут «Известия», были проанализированы истории болезней 1779 пациентов, состояние 399 из которых оценивалось как тяжелое.
Исследователи пришли к выводу, что у пациентов с низким уровнем тромбоцитов в крови болезнь протекала гораздо тяжелее, соответственно, это чаще приводило к летальным исходам.
Накануне итальянские медики сообщили, что число новых выявленных случаев COVID-19 в стране наконец-то пошло на спад — заболевших становится меньше уже третий день подряд. При этом карантинные меры в Италии, скорее всего, будут действовать до 16 мая, сообщает «Свободная пресса».
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