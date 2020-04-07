Смертность от COVID-19 связали с количеством тромбоцитов в крови

Как пишут «Известия», были проанализированы истории болезней 1779 пациентов, состояние 399 из которых оценивалось как тяжелое.



Исследователи пришли к выводу, что у пациентов с низким уровнем тромбоцитов в крови болезнь протекала гораздо тяжелее, соответственно, это чаще приводило к летальным исходам.



Накануне итальянские медики сообщили, что число новых выявленных случаев COVID-19 в стране наконец-то пошло на спад — заболевших становится меньше уже третий день подряд. При этом карантинные меры в Италии, скорее всего, будут действовать до 16 мая, сообщает «Свободная пресса».

