Смертная казнь оказалась реальным показателем отношения белорусов к евроинтеграции
Белорусский политолог рассказал НСН о маркере, по которому можно определить настоящую политику Минска.
Смертную казнь в Белоруссии может отменить только референдум. Такое заявление сделал во вторник, 12 ноября, президент страны Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. На слова своего австрийского коллеги о том, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы до тех пор, пока в этой стране не отменят смертную казнь, Лукашенко ответил, что белорусы не проголосуют за такое предложение. Белорусский лидер пояснил, что в стране на эту тему регулярно проводятся соцопросы, и он точно знает настроение граждан своей страны. «Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдуме, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит», — цитирует РИА Новости Лукашенко.
Для белорусов смертная казнь является важным элементом в понимании справедливости, рассказал в эфире НСН белорусский политолог Юрий Шевцов.
«Есть случаи, когда наш ум не в состоянии простить некие преступления. Для белорусов, как и для русских, есть понятие справедливость. Последняя смертная казнь, которую Лукашенко подписал, была в отношении матери, отрезавшей голову своей маленькой, восьмимесячной, по-моему, дочке», — сообщил он.
Такая позиция не соотносится с европейскими ценностями. Поэтому по отношению к смертной казни можно определить реальную политику Белоруссии, ее взгляд на интеграцию с ЕС.
«В Европе смертная казнь категорически запрещается из-за того, что бывают судебные ошибки. С точки зрения тех людей, которые формулируют европейские ценности, судебная ошибка — это проявление слишком большой силы государства. Против этого они борются. В их понимании лучше пусть преступник будет жить, чем по решению суда убить невинного по ошибке. Это несочетаемые принципы справедливости наши и их. С точки зрения ЕС, все страны, которые близки им, должны мыслить таким образом как они. То есть государство должно быть слабым, принцип смертной казни — это принцип, который усиливает государство. Поэтому она должна быть отменена. Для Белоруссии смертная казнь — это критерий отношения к интеграции с ЕС. Пока она есть в законодательстве Белоруссии, невозможно взять курс на вступление в состав ЕС, как это сделали Украина или восточноевропейцы. Это маркер, по которому мы определяем реальную политику Белоруссии», — заявил Шевцов.
Белоруссия — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году в ходе референдума за сохранение высшей меры наказания проголосовали почти 80,5% участников плебисцита. Наличие смертной казни считается главным препятствием для восстановления Белоруссии в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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