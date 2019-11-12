Смертная казнь оказалась реальным показателем отношения белорусов к евроинтеграции

Смертную казнь в Белоруссии может отменить только референдум. Такое заявление сделал во вторник, 12 ноября, президент страны Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. На слова своего австрийского коллеги о том, что Белоруссия не сможет войти в Совет Европы до тех пор, пока в этой стране не отменят смертную казнь, Лукашенко ответил, что белорусы не проголосуют за такое предложение. Белорусский лидер пояснил, что в стране на эту тему регулярно проводятся соцопросы, и он точно знает настроение граждан своей страны. «Встает вопрос: стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдуме, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит», — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Для белорусов смертная казнь является важным элементом в понимании справедливости, рассказал в эфире НСН белорусский политолог Юрий Шевцов.

«Есть случаи, когда наш ум не в состоянии простить некие преступления. Для белорусов, как и для русских, есть понятие справедливость. Последняя смертная казнь, которую Лукашенко подписал, была в отношении матери, отрезавшей голову своей маленькой, восьмимесячной, по-моему, дочке», — сообщил он.