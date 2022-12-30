Смерть Пеле: в Бразилии объявлен трехдневный траур

В связи с кончиной знаменитого футболиста Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур, сообщает CNN Brasil.

СМИ: причиной смерти Пеле стал множественный отказ органов

Распоряжение об этом дал президент Жаир Болсонару. Он также обратился к семье спортсмена и выразил соболезнования. По словам главы государства, Пеле «открыл миру имя Бразилии», превратив футбол «в искусство и радость».

Ранее стало известно место, где похоронят легендарного бразильского футболиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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