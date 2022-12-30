Смерть Пеле: в Бразилии объявлен трехдневный траур
30 декабря 202206:08
В связи с кончиной знаменитого футболиста Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур, сообщает CNN Brasil.
Распоряжение об этом дал президент Жаир Болсонару. Он также обратился к семье спортсмена и выразил соболезнования. По словам главы государства, Пеле «открыл миру имя Бразилии», превратив футбол «в искусство и радость».
Ранее стало известно место, где похоронят легендарного бразильского футболиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru