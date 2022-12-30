Названо место похорон футболиста Пеле

Стало известно место, где похоронят легендарного бразильского футболиста Пеле.

СМИ: причиной смерти Пеле стал множественный отказ органов

Как сообщил в социальных сетях мэр города Сантус Рожерио Сантос, спортсмен будет захоронен в районе Вила Белмиро, где футболист провел большую часть своей карьеры.

Причиной смерти Пеле стал отказ его внутренних органов из-за рака.

Ранее дочь бразильского футболиста Пеле опубликовала прощальное фото с отцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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