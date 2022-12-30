Названо место похорон футболиста Пеле
30 декабря 202205:01
Стало известно место, где похоронят легендарного бразильского футболиста Пеле.
Как сообщил в социальных сетях мэр города Сантус Рожерио Сантос, спортсмен будет захоронен в районе Вила Белмиро, где футболист провел большую часть своей карьеры.
Причиной смерти Пеле стал отказ его внутренних органов из-за рака.
Ранее дочь бразильского футболиста Пеле опубликовала прощальное фото с отцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Названо место похорон футболиста Пеле
- Финансист спрогнозировал стоимость доллара в первой половине 2023 года
- Богатейшие россияне потеряли более $90 миллиардов в 2022 году
- СМИ: США могут отправить Украине БМП
- СМИ: причиной смерти Пеле стал множественный отказ органов
- На Кубани устанавливают причину массовой гибели чаек
- СМИ: конституции ДНР и ЛНР примут 30 декабря
- Бывший украинский премьер рассказал про секретный договор Зеленского с США
- Началась проверка после возгорания пауэрбанка во время рейса Москва – Калининград
- Дочь Пеле опубликовала фото прощанья с футболистом
29 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru