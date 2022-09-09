Смерть Елизаветы II обойдется властям Великобритании в сумму до 6 млрд фунтов
Смерть Елизаветы II обойдется бюджету Великобритании в сумму от 1,5 до 6 млрд фунтов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на экспертов.
В стране отменены все развлекательные мероприятия, закрывается биржа и банковский сектор. До похорон жизнь в Великобритании будет поставлена на паузу. План церемонии прощания с монархом был разработан в 1960-х. По некоторым данным, королева могла принимать личное участие в сценарии собственных похорон, в котором все должно быть прописано до мелочей: от времени спуска государственных флагов до деталей отпевания.
Напомним, гимн Великобритании будет обновлен после смерти королевы Елизаветы II.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Минтранс может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам
- Смерть Елизаветы II обойдется властям Великобритании в сумму до 6 млрд фунтов
- Россия хочет поддержать Минск увеличением импорта белорусского топлива
- СМИ: ЕС приближается к капитуляции перед Россией из-за газа
- Названа необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II
- Стало известно, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии
- СМИ: Северная Корея провозгласила себя ядерным государством
- Синоптики сообщили, когда бабье лето придет в Центральную Россию
- Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ 9 сентября
- Кадыров: Союзные войска закрепляются в Соледаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru