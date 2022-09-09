Смерть Елизаветы II обойдется властям Великобритании в сумму до 6 млрд фунтов

Смерть Елизаветы II обойдется бюджету Великобритании в сумму от 1,5 до 6 млрд фунтов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на экспертов.

Названа необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II

В стране отменены все развлекательные мероприятия, закрывается биржа и банковский сектор. До похорон жизнь в Великобритании будет поставлена на паузу. План церемонии прощания с монархом был разработан в 1960-х. По некоторым данным, королева могла принимать личное участие в сценарии собственных похорон, в котором все должно быть прописано до мелочей: от времени спуска государственных флагов до деталей отпевания.

Напомним, гимн Великобритании будет обновлен после смерти королевы Елизаветы II.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Елизавета IIВеликобритания
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