Названа необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II

По данным издания, несмотря на это, королева пребывала в хорошем настроении.

Речь идет о снимках, сделанных во время встречи с избранным премьер-министром Лиз Трасс. Она состоялась в замке Балморал за два дня до смерти монарха.

Напомним, гимн Великобритании будет обновлен после смерти королевы Елизаветы II.

