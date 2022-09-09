Названа необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II
9 сентября 202205:36
На последних перед смертью фотографиях королевы Великобритании Елизаветы II виден синяк на руке монарха, сообщает Newsweek.
По данным издания, несмотря на это, королева пребывала в хорошем настроении.
Речь идет о снимках, сделанных во время встречи с избранным премьер-министром Лиз Трасс. Она состоялась в замке Балморал за два дня до смерти монарха.
Напомним, гимн Великобритании будет обновлен после смерти королевы Елизаветы II.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru