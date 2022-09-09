Названа необычная деталь на последнем снимке Елизаветы II

На последних перед смертью фотографиях королевы Великобритании Елизаветы II виден синяк на руке монарха, сообщает Newsweek.

Чарльз сделал первое заявление после смерти Елизаветы II

По данным издания, несмотря на это, королева пребывала в хорошем настроении.

Речь идет о снимках, сделанных во время встречи с избранным премьер-министром Лиз Трасс. Она состоялась в замке Балморал за два дня до смерти монарха.

Напомним, гимн Великобритании будет обновлен после смерти королевы Елизаветы II.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВеликобританияЕлизавета II
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