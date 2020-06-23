«Смена декораций не решает проблемы». Пригожин о сносе памятников в США

В Нью-Йорке на фоне беспорядков намерены снести памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Монумент представляет собой конную статую Рузвельта, по бокам которой на земле стоят фигуры индейца и африканца.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН отметил, что снос памятников, по его мнению, не решает реальные проблемы внутри США.

Попытка потушить протесты: Названы причины сноса памятника Рузвельту

«Мне кажется, избавление от памятников не изменит суть самого присутствия Рузвельта, который стал исторической фигурой. И меня удивляет то самое желание жителей Америки, которые на протяжении столетий фотографировались возле этих памятников, сегодня их снести. Экономическую суть, перспективу развития смена декораций не меняет. Это моя точка зрения», – прокомментировал он.

Также продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивном интервью НСН сказал, что зрителям будет не хватать Михаила Ефремова в театре. Он признался, что по-человечески сочувствует артисту в связи со смертельным ДТП с его участием.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Ad Meskens//commons.wikimedia.org/
ТЕГИ:Иосиф ПригожинБеспорядкиСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры