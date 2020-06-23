«Смена декораций не решает проблемы». Пригожин о сносе памятников в США

В Нью-Йорке на фоне беспорядков намерены снести памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту. Монумент представляет собой конную статую Рузвельта, по бокам которой на земле стоят фигуры индейца и африканца.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН отметил, что снос памятников, по его мнению, не решает реальные проблемы внутри США.