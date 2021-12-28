Собянин заявил, что ограничения из-за «омикрона» не должны мешать ритму города
Власти Москвы будут по возможности вводить минимальные ограничения из-за «омикрона». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.
Мэр отметил, что за два года Москва успела адаптироваться к специфическим условиям жизни во время пандемии. Собянин подчеркнул, что система образования, здравоохранения, транспорт и крупные предприятия «живут нормальной жизнью».
«Стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то "омикроны" или еще что-то будет, то я думаю, что мы, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», - заявил мэр столицы.
Ранее Сергей Собянин отметил значительное уменьшение показателей заболеваемости коронавирусом в Москве.
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