Собянин заявил, что ограничения из-за «омикрона» не должны мешать ритму города

Власти Москвы будут по возможности вводить минимальные ограничения из-за «омикрона». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТВЦ.

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Мэр отметил, что за два года Москва успела адаптироваться к специфическим условиям жизни во время пандемии. Собянин подчеркнул, что система образования, здравоохранения, транспорт и крупные предприятия «живут нормальной жизнью».

«Стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то "омикроны" или еще что-то будет, то я думаю, что мы, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритма работы города», - заявил мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин отметил значительное уменьшение показателей заболеваемости коронавирусом в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусМосква
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