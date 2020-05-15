Словения объявила о конце эпидемии COVID-19

Власти Словении объявили о завершении на территории страны эпидемии коронавируса. Как пишет Интерфакс, это заявление было сделано спустя два месяца после её начала. Премьер-министр Янез Янша подчеркнул, что в настоящий момент в Словении складывается самая благоприятная эпидобстановка в Европе. Это и позволяет властям объявить о конце эпидемии.

Несмотря на это, в Словении продолжает действовать масочный режим в общественных местах, жителем страны запрещены общественные собрания и предписано соблюдение социальной дистанции. При этом, на следующей неделе там откроются некоторые ТЦ и отели.

С начала пандемии COVID-19 в Словении было зарегистрировано лишь полторы тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались скончались 103 пациента, напоминает Свободная пресса.