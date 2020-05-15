Словения объявила о конце эпидемии COVID-19
Власти Словении объявили о завершении на территории страны эпидемии коронавируса. Как пишет Интерфакс, это заявление было сделано спустя два месяца после её начала. Премьер-министр Янез Янша подчеркнул, что в настоящий момент в Словении складывается самая благоприятная эпидобстановка в Европе. Это и позволяет властям объявить о конце эпидемии.
Несмотря на это, в Словении продолжает действовать масочный режим в общественных местах, жителем страны запрещены общественные собрания и предписано соблюдение социальной дистанции. При этом, на следующей неделе там откроются некоторые ТЦ и отели.
С начала пандемии COVID-19 в Словении было зарегистрировано лишь полторы тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались скончались 103 пациента, напоминает Свободная пресса.
Между тем, в России коэффициент распространения коронавиусной инфекции опустился до рекордно низкого с начала эпидемии показателя и второй день подряд держится ниже 1. Об этом пишет ТАСС.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки в стране было выявлено 10 598 новых случаев заражения, в то время, как накануне число новых инфицированных составило 9 974. Однако коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции, снизился с 0,97 до 0,94.
При значении показателя 1 или меньше, а также выполнении еще ряда условий, власти, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, могут приступать к смягчению ограничительных мер введенных из-за распространения COVID-19.
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