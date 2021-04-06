Словацкий регулятор не выдал разрешение на применение «Спутника V»

Словацкое телевидение со ссылкой на пресс-секретаря регулятора Словакии Магдалену Юркемикову передает, что решение о старте вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V" не было принято. Об этом сообщает ТАСС.

«Прививка впустую». Вирусолог рассказал, кому не нужно вакцинироваться

По данным словацкого института по контролю лекарств, для решения по вакцине не хватает доказательств. При этом финальное решение, как отметила Юркемикова, будет принимать национальный Минздрав. Первая партия вакцины прибыла в страну 1 марта.

Агентство напоминает, что приобретение вакцины привело к правительственному кризису в Словакии. Премьер-министр Игор Матович и глава Минздрава Марек Крайчи ушли в отставку.

Словацкая национальная партия во вторник 6 апреля призвала руководство страны приступить к вакцинации "Спутником V". Оппозиция уверена, что многие жители Словакии доверяют именно российскому препарату.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПрививкаВакцинацияСловакия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры