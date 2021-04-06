Словацкий регулятор не выдал разрешение на применение «Спутника V»

По данным словацкого института по контролю лекарств, для решения по вакцине не хватает доказательств. При этом финальное решение, как отметила Юркемикова, будет принимать национальный Минздрав. Первая партия вакцины прибыла в страну 1 марта.

Агентство напоминает, что приобретение вакцины привело к правительственному кризису в Словакии. Премьер-министр Игор Матович и глава Минздрава Марек Крайчи ушли в отставку.

Словацкая национальная партия во вторник 6 апреля призвала руководство страны приступить к вакцинации "Спутником V". Оппозиция уверена, что многие жители Словакии доверяют именно российскому препарату.

