В Братиславе до 40 тыс. человек вышли на митинги против кабмина Фицо
В столице Словакии Братиславе прошли акции протеста против правительства премьера страны Роберта Фицо, в которых приняли участие 35-40 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».
Согласно данным словацких СМИ, организатором митингов выступила проукраинская общественная компания. По словам премьер-министра Словакии, активисты этой организации связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к митингам в Грузии и на Украине. Мероприятие прошло при повышенных мерах безопасности. Участники митинга требовали отставки Фицо с поста главы словацкого кабмина и кричали: «Хватит с нас Фицо!».
Между тем, «Aktuality» сообщило, что в более чем 30 городах Словакии на мирные протесты вышли примерно 100 тысяч граждан. Эти митинги стали крупнейшими с 1990-х годов в стране. Отмечается, что новые протесты должны состояться 7 февраля.
24 января полиция перекрыла движение за несколько кварталов от Площади свободы в Братиславе. Именно там должны были пройти антиправительственные акции. При этом митинги под лозунгом «Словакия — это Европа» были запланированы в более чем 20 городах страны.
Фицо говорил, что во время антиправительственных акций митингующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания или оккупировать их для того, чтобы помешать работе госорганов с целью свергнуть действующее правительство. Однако сами активисты заявляли, что не собираются это делать и подчеркивали желание мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что секретный доклад Роберта Фицо провалил попытку оппозиции отправить его в отставку.
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