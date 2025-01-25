В Братиславе до 40 тыс. человек вышли на митинги против кабмина Фицо

В столице Словакии Братиславе прошли акции протеста против правительства премьера страны Роберта Фицо, в которых приняли участие 35-40 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Согласно данным словацких СМИ, организатором митингов выступила проукраинская общественная компания. По словам премьер-министра Словакии, активисты этой организации связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к митингам в Грузии и на Украине. Мероприятие прошло при повышенных мерах безопасности. Участники митинга требовали отставки Фицо с поста главы словацкого кабмина и кричали: «Хватит с нас Фицо!».

Между тем, «Aktuality» сообщило, что в более чем 30 городах Словакии на мирные протесты вышли примерно 100 тысяч граждан. Эти митинги стали крупнейшими с 1990-х годов в стране. Отмечается, что новые протесты должны состояться 7 февраля.