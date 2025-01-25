В Братиславе до 40 тыс. человек вышли на митинги против кабмина Фицо

В столице Словакии Братиславе прошли акции протеста против правительства премьера страны Роберта Фицо, в которых приняли участие 35-40 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости».

Согласно данным словацких СМИ, организатором митингов выступила проукраинская общественная компания. По словам премьер-министра Словакии, активисты этой организации связаны с иностранными экспертами, которые имели отношение к митингам в Грузии и на Украине. Мероприятие прошло при повышенных мерах безопасности. Участники митинга требовали отставки Фицо с поста главы словацкого кабмина и кричали: «Хватит с нас Фицо!».

Между тем, «Aktuality» сообщило, что в более чем 30 городах Словакии на мирные протесты вышли примерно 100 тысяч граждан. Эти митинги стали крупнейшими с 1990-х годов в стране. Отмечается, что новые протесты должны состояться 7 февраля.

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24 января полиция перекрыла движение за несколько кварталов от Площади свободы в Братиславе. Именно там должны были пройти антиправительственные акции. При этом митинги под лозунгом «Словакия — это Европа» были запланированы в более чем 20 городах страны.

Фицо говорил, что во время антиправительственных акций митингующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания или оккупировать их для того, чтобы помешать работе госорганов с целью свергнуть действующее правительство. Однако сами активисты заявляли, что не собираются это делать и подчеркивали желание мирным способом выразить свое несогласие с политикой правительства Фицо.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что секретный доклад Роберта Фицо провалил попытку оппозиции отправить его в отставку.

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ФОТО: AP / ТАСС
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