Словарь Collins назвал Permacrisis словом года

Эксперты пояснили, что с пермакризисом столкнулись не только Великобритания, но и весь мир, его причинами стали политическая нестабильность, конфликт на Украине, а также изменение климата и инфляция.

В список «слов года» по версии Collins также попали Киев, Partygate (политический скандал из-за вечеринок, проводящихся во время действия ковидных ограничений) и прилагательное «Каролинский», которым описывается всё, что относится к новому британскому королю Карлу III или его правлению.

Ранее американский толковый словарь Merriam-Webster назвал «вакцину» словом 2021 года, сообщает RT.

