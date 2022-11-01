Словарь Collins назвал Permacrisis словом года

Британский словарь Collins назвал словом года термин Permacrisis («пермакризис»). Он образован из слов permanent (перманентный) и crisis (кризис) и означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности».

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Эксперты пояснили, что с пермакризисом столкнулись не только Великобритания, но и весь мир, его причинами стали политическая нестабильность, конфликт на Украине, а также изменение климата и инфляция.

В список «слов года» по версии Collins также попали Киев, Partygate (политический скандал из-за вечеринок, проводящихся во время действия ковидных ограничений) и прилагательное «Каролинский», которым описывается всё, что относится к новому британскому королю Карлу III или его правлению.

Ранее американский толковый словарь Merriam-Webster назвал «вакцину» словом 2021 года, сообщает RT.

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ФОТО: Flickr
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