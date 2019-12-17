Словакия запаслась газом на случай отмены транзита через Украину

По словам министра, в случае повторения газового кризиса 2009 года, Словакия сможет получать газ по альтернативным маршрутам из Западной Европы. Жига также выразил уверенность, что ситуация, сложившаяся между Россией и Украиной вокруг газового транзита, сегодня ближе к кризису, нежели к мирному урегулированию.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН назвал причины, по которым сложилась непримиримая ситуация между Киевом и Москвой по условиям заключения газовой сделки.

«Нынешнее руководство «Нафтогаза» Украины после того, как было получено решение в Стокгольмском арбитраже, получило огромные премии. Премиальный фонд составлял 65 млн долларов. Поэтому они не могут пойти на отказ от этих судебных решений, иначе придется возвращать деньги, а они, скорее всего, потрачены. Поэтому единственный способ решить проблему – сменить руководство «Нафтогаза». Но у нынешнего президента Украины недостаточно влияния, чтобы это сделать. Таким образом, ситуация оказывается тупиковой. По всей видимости, заключить соглашение о транзите российского газа через территорию Украины не удастся», - сделал вывод член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты.

