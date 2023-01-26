Словакия выдвинула условие для передачи танков Украине
Словакия поставит Киеву танки Т-72, если получит западную технику взамен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Минобороны страны.
«Мы понимаем потребность Украины в приобретении как можно большего количества тяжелой наземной техники и готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены», — сообщила пресс-секретарь министерства Мартина Ковал-Какашчикова.
В настоящее время вопрос предоставления Украине танков Leopard 2 не обсуждается. При этом бывшая советская республика может получить Т-72 производства СССР. У Словакии на вооружении три сотни таких боевых машин.
Также Словакия готова поставить Украине истребители производства СССР МиГ-29. Самолеты, которые Братислава собирается отправить Киеву, находятся на одной из словацких баз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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