Минобороны Словакии заявило о готовности отправить Украине истребители МиГ-29

Словакия готова поставить Украине истребители производства СССР МиГ-29. Об этом в ходе онлайн-брифинга в медиацентре «Одесса — Украина» заявил глава Минобороны страны Ярослав Надь.

По его словам, самолеты, которые Братислава собирается отправить Киеву, находятся на одной из словацких баз. Министр обороны отметил, что ожидает решение правительства своей страны.

Надь добавил, что Словакия охотно обучит пилотов ВСУ.

Ранее глава Белого дома Джо Байден объявил о решении направить на Украину 31 танк Abrams. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

