Словакия не исключила оплату за газ из России в рублях
Поставки газа из России в Словакию нельзя остановить, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экономики страны Рихарда Сулика.
По его словам, по этой причине государство готово платить за топливо в рублях. «Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — заявил глава ведомства.
Сулик напомнил, что Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. Министр поддерживает диверсификацию поставок топлива, отмечая, что для этого потребуется несколько лет.
Ранее премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил, что власти Словакии не исключают возможности покупки российского газа за рубли.
Президент России Владимир Путин заявил, что оплата за поставки газа недружественным странам будет переведена в рубли. Ряд государств отказались от условий Москвы, подчеркнув, что они противоречат ранее заключенным контрактам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+16 828 / сут.
Умерли
370 тыс.+304 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+35 695 / сут.
- Эксперт отреагировала на планы Германии усилить антироссийские санкции
- В Швейцарии наложены санкции на 10 объектов недвижимости россиян
- Словакия не исключила оплату за газ из России в рублях
- Кадыров оценил заявление Пескова, который назвал Урганта патриотом
- Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за провокации в Буче
- МИД ФРГ анонсировал ужесточение санкций Евросоюза против России
- Минобороны РФ опровергло обвинения Украины в якобы убийстве мирных жителей в городе Буча
- Блинкен рассказал о возможности снятия западных санкций по итогам переговоров РФ и Украины
- Грузия не присоединится к санкциям против России – премьер Гарибашвили.
- Столтенберг: Десятки тысяч украинских военных прошли подготовку НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru