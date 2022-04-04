Словакия не исключила оплату за газ из России в рублях

По его словам, по этой причине государство готово платить за топливо в рублях. «Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — заявил глава ведомства.

Сулик напомнил, что Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа. Министр поддерживает диверсификацию поставок топлива, отмечая, что для этого потребуется несколько лет.

Ранее премьер-министр страны Эдуард Хегер заявил, что власти Словакии не исключают возможности покупки российского газа за рубли.

Президент России Владимир Путин заявил, что оплата за поставки газа недружественным странам будет переведена в рубли. Ряд государств отказались от условий Москвы, подчеркнув, что они противоречат ранее заключенным контрактам.

