В Словакии допустили покупку российского газа за рубли

«Словацкая газовая промышленность должна была бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за них приобрести газ у "Газпрома"», — цитирует Regnum главу правительства.

В то же время Хегер отметил, что при таком сценарии Словакия станет финансово зависимой от РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оплата за поставки газа недружественным странам будет переведена в рубли. Ряд государств отказались от условий Москвы, подчеркнув, что они противоречат ранее заключенным контрактам. При этом в МИД РФ выразили надежду, что стороны смогут найти компромисс по вопросу перевода оплаты за топливо в российскую валюту, пишет «Свободная пресса».

