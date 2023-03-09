«Шансы НАТО на победу ничтожны»: F-16 уступают российским самолетам

Мифы о Leopard и HIMARS почти развеяны, точно так же будет развеян миф о непобедимости истребителей F-16, отметил в эфире НСН генерал-майор Сергей Липовой. 

Американские самолеты F-16 по тактико-техническим характеристикам не превосходят российские самолеты, а в некоторых аспектах даже уступают отечественным Су-27 и Су-30, рассказал генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН.

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«Мифы о Leopard и HIMARS уже почти развеяны. Точно так же будет развеян миф о непобедимости современных истребителей F-16. Наши летчики, военнослужащие, танкисты быстро найдут противоядие на поле боя, чтобы они не составляли никакой угрозы для наших частей и подразделений. F-16 на сегодняшний день считается одним из самых современных американских самолетов. Но по тактико-техническим характеристикам, если сравнивать с нашими самолетами, он ничем не превосходит наши, а в некоторых аспектах он уступает нашим Су-27 и Су-30. Шансы американцев, что они одержат победу, ничтожны», - сказал Липовой.

Ранее Сергей Липовой заявил в пресс-центре НСН, что НАТО вступит в конфликт на Украине в случае поставок истребителей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:РоссияАвиация
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