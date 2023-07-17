Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с терактом на Крымском мосту

Отмечается, что спецслужбы Украины совершили террористический акт в ночь с 16 на 17 июля, повредив одну из секций. Погибли передвигавшиеся по мосту на легковом автомобиле мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

В рамках уголовного дела будут проведены соответствующие экспертизы. Сейчас следствие устанавливает виновных в организаций и исполнении теракта сотрудников украинских вооруженных формирований и спецслужб.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что удар по Крымскому мосту был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

