Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с терактом на Крымском мосту

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Аксенов: На Крымском мосту произошло ЧП

Отмечается, что спецслужбы Украины совершили террористический акт в ночь с 16 на 17 июля, повредив одну из секций. Погибли передвигавшиеся по мосту на легковом автомобиле мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

В рамках уголовного дела будут проведены соответствующие экспертизы. Сейчас следствие устанавливает виновных в организаций и исполнении теракта сотрудников украинских вооруженных формирований и спецслужб.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что удар по Крымскому мосту был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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