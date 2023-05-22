Алиев назвал неизбежным подписание мирного договора с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что азербайджанские земли на протяжении около 30 лет находились под оккупацией, сообщает РИА Новости.
Он выразил надежду, что переговоры между Баку и Ереваном в итоге принесут на Кавказ долгосрочный мир, и назвал неизбежным подписание мирного соглашения.
«Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно, и со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели», - указал азербайджанский лидер, отметив, что этот документ «должен соответствовать международным нормам и принципам».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать территориальную целостность Азербайджана, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru