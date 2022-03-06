США нервничают из-за обнаруженных на Украине документов о разработке биологического оружия
Пентагон всерьез опасается, что будут раскрыты факты ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины, считают в Минобороны РФ. Об этом во время вечернего брифинга ведомства 6 марта заявил его официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США», — подчеркнул он.
Чтобы не допустить вскрытие фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский Минздрав направил во все биолаборатории было указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.
Документы, полученные Минобороны РФ подтверждают, что в украинских биолабораториях, вблизи российской территории осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.
В ближайшее время МО РФ планирует представить результаты анализа полученных документов.
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