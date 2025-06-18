Умерла актриса Наталья Тенякова

Актриса, народная артистка России Наталья Тенякова умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщили в Московском Художественном театре им. А. П. Чехова.

«Сегодня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой – природным явлением», – отметили в учреждении.

В театре указали, что артистка задавала «почти недостижимую планку» в профессии и в жизни. МХТ сообщит дополнительно о дате прощания с актрисой.

Наталья Тенякова родилась в 1944 году в Ленинграде, окончила Институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Артистка служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Большом драматическом театре им. Товстоногова, Театре имени Моссовета, с 1988 года присоединилась к труппе МХАТ.

Тенякова состояла в браке с режиссером, народным артистом РФ Львом Додиным и актером, народным артистом РСФСР Сергеем Юрским. Актриса сыграла десятки ролей в театре и кино, в том числе в спектаклях «Кабала святош», «Вишневый сад», «Лес», «Дыхание жизни», фильмах «Старшая сестра», «Зеленая карета», «Любовь и голуби».

Ранее в возрасте 73 лет скончалась актриса, заслуженная артистка РФ Наталия Потапова, напоминает 360.ru.

