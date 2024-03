Умер автор хита All by myself Эрик Кармен

«Наш милый, любящий и талантливый Эрик скончался во сне на выходных», — отмечается в сообщении.

Эрик Кармен родился в 1949 году в Кливленде в семье еврейских эмигрантов из России. Будущий певец увлекся музыкой в возрасте трех лет, в детстве учился игре на скрипке и фортепиано, а позже — на гитаре. В старших классах школы Кармен начал играть в рок-группе. В конце 1960-х годов музыкант стал одним из сооснователей коллектива The Raspberries. Группа распалась в 1975-м, и Кармен начал сольную карьеру.

Музыкант был наиболее известен как автор хита All by myself, получившего «золотой» статус в США, и саундтрека к фильму «Грязные танцы» Hungry Eyes.

Ранее в Лос-Анджелесе умер музыкант, актер и продюсер, лауреат премий «Грэмми» и «Эмми», участник музыкального дуэта Steve & Eydie Стив Лоуренс, напоминает телеканал «360».