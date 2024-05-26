Умер автор песен к фильмам Disney Ричард Шерман
26 мая 202415:26
Американский композитор Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба компании Disney.
Причина ухода из жизни не называется. Глава студии Боб Айгер назвал композитора «воплощением того, что значит быть легендой Disney».
Шерман известен как автор песен для фильмов киностудии. Он писал музыку к лентам «Винни Пух и медовое дерево», «Книга джунглей» и другим картинам.
В начале мая на 96-м году жизни умер известный джазовый музыкант, композитор и автор песен Уиллис Леонард Холман, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru