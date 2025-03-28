СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на мирных жителей Суджи
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» по факту нападения военнослужащих ВСУ на мирных жителей Суджи (Курская область). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что украинские солдаты направили беспилотник на группу мирных жителей, попытавшихся эвакуироваться из Суджи в марте 2025 года, дрон скинул на них взрывоопасный предмет.
В результате три человека были ранены. Одна из спасшихся мирных жительниц рассказала, что получила контузию, а ее соседу повредило руку.
В СК пообещали найти и привлечь к ответственности причастных к преступлению украинских солдат.
Ранее ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru