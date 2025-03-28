СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на мирных жителей Суджи

В ведомстве уточнили, что украинские солдаты направили беспилотник на группу мирных жителей, попытавшихся эвакуироваться из Суджи в марте 2025 года, дрон скинул на них взрывоопасный предмет.

В результате три человека были ранены. Одна из спасшихся мирных жительниц рассказала, что получила контузию, а ее соседу повредило руку.

В СК пообещали найти и привлечь к ответственности причастных к преступлению украинских солдат.

Ранее ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

