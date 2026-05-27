По её словам, речь идёт о возбудителях чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, тулеремии, которые относятся к потенциальным биологическим поражающим агентам, и их использовании в военно-биологических целях.

Петренко добавила, что данные о финансировании разработки Минобороны США с участием сотрудников украинского Минздрава были получены в ходе расследования уголовного дела с 2022 года.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал мировое сообщество полностью отказаться от разработки биооружия, последствия чего «невероятно опасны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

