СК Белоруссии рассказал о координаторах протестов

Провокаторы, по мнению следствия, провоцировали участников к насилию и отходили.

«Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», - уверены в белорусском Следкоме.

СК Белоруссии также опубликовал обращение, в котором попросил сообщить в УСК по Минску любую важную информацию, а также предоставить видеозаписи и фотографии провокаторов.

Ранее в Белоруссии прошёл флешмоб, в ходе которого бывшие военные выбросили свою форму и знаки отличия из-за насилия со стороны силовиков во время протестов в республике.

