СК Белоруссии рассказал о координаторах протестов
Следственный комитет Белоруссии опубликовал сообщение, согласно которому массовые беспорядки в стране были не спонтанными, а специально организованными, пишет РИА Новости.
«Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно – координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица», - сообщает ведомство.
Провокаторы, по мнению следствия, провоцировали участников к насилию и отходили.
«Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», - уверены в белорусском Следкоме.
СК Белоруссии также опубликовал обращение, в котором попросил сообщить в УСК по Минску любую важную информацию, а также предоставить видеозаписи и фотографии провокаторов.
Ранее в Белоруссии прошёл флешмоб, в ходе которого бывшие военные выбросили свою форму и знаки отличия из-за насилия со стороны силовиков во время протестов в республике.
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