Белорусские спецназовцы выбросили форму
В Белоруссии бывшие военные выбросили форму и знаки отличия из-за насилия со стороны силовиков во время протестов в республике. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Mash.
«Я давал присягу своему народу. Глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. И я не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома», — заявил автор первого ролика и выбросил форму спецназа в мусорный бак.
Как пишет РИА ФАН, еще один участник флешмоба выбросил головной убор в мусорный бак на улице и закрыл его. Он заявил, что белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью НСН отметил, что Москва внимательно следит за происходящим в республике, и готова защищать российских граждан.
«По линии МИДа в отношении задержания журналистов была жестко обозначена позиция нашей страны. Посол четко говорил о том, чтобы всех репортеров отпустили. А вот официальной информации, что были задержаны другие граждане нашей страны, у меня нет. Но если случится, уверен, будет жесткая реакция», - отметил собеседник НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru