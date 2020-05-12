«Смертность у нас низкая». Почему в Белоруссии не боятся коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространение коронавируса в республике терпимой. Кроме того, по его словам, многие другие страны переняли белорусский подход к борьбе с эпидемией, пишет БЕЛТА.

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли», - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН подтвердил, что ситуация с распространением коронавируса в стране держится под контролем.