«Смертность у нас низкая». Почему в Белоруссии не боятся коронавируса

Белорусский политолог Алексей Дзермант рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространение коронавируса в республике терпимой. Кроме того, по его словам, многие другие страны переняли белорусский подход к борьбе с эпидемией, пишет БЕЛТА.

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли», - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН подтвердил, что ситуация с распространением коронавируса в стране держится под контролем.

Шушкевич: Лукашенко выиграет выборы благодаря фальсификации

«По статистике мы видим, что около 800-900 заболевших людей выявляется в сутки, а выздоравливает 500-600 человек. Динамика положительная, хоть и не быстрая. По смертности показатели у нас очень низкие, относительно других государств. Поэтому можно сказать, что ситуация действительно держится под контролем. А всплеск нужно было ожидать на Пасху и Радоницу, а там хоть и было увеличение числа заражённых, но несерьёзное. Да и парад, на который пришло всего 15 тысяч человек, по оценкам МВД, я не думаю, что он даст серьёзный всплеск», - сообщил Алексей Дзермант.

Однако ранее, экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, комментируя предстоящие выборы в республике, заявил НСН, что ситуация с распространением коронавируса в стране критическая.

«…У нас уже в больницах не хватает мест, плановые операции отменяются и не хватает коек, чтобы поместить тех, кто заболел коронавирусом», - сказал Шушкевич.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КоронавирусБелоруссияАлексей Дзермант
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