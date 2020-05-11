Шушкевич: Лукашенко выиграет выборы благодаря фальсификации

«Лукашенко при любых условиях выиграет выборы. Вернее, опять будет фальсификация, потому что жулик стоит во главе Центральной избирательной комиссии, и она, несмотря на многократно непризнанные выборы, продолжает быть начальником. Да и система фальсификации так отработана, что не ставит под сомнение то, что произойдёт», - сказал Шушкевич.

Он также объяснил, почему представители оппозиции отказались участвовать в выборах, и сообщил о тяжёлой ситуации с коронавирусом в Белоруссии.

«Ушла не вся оппозиция, а только группа. Они решили, что во время эпидемии коронавируса, собирать людей и проводить агитацию это плохо, в то время как Лукашенко сможет проводить это по телевизору. В Польше, заботясь о здоровье граждан, выборы перенесли, а в Белоруссии Лукашенко об этом не заботится, у него приоритеты – сначала власть, а потом люди. В то время как у нас уже в больницах не хватает мест, плановые операции отменяются и не хватает коек, чтобы поместить тех, кто заболел коронавирусом», - добавил Станислав Шушкевич.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН отметил, что заявление представителей оппозиции о выходе из предвыборного процесса в целом не окажет влияния на президентскую гонку.

«Это так называемое «Демократическое движение», прозападное, давно известное на политической сцене Белоруссии. За эти 20 лет они не смогли договориться о едином лидере, о координации своих действий. Появилось уже молодое поколение этих политиков, но суть – одна и та же…», - сообщил Алексей Дзермант.

