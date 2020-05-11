Шушкевич: Лукашенко выиграет выборы благодаря фальсификации
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил НСН, что Александр Лукашенко выиграет выборы в Белоруссии благодаря фальсификации, и сообщил о тревожной ситуации с коронавирусом в стране.
В понедельник, 11 мая, в Белоруссии начался прием заявок на президентские выборы, которые намечены на 9 августа нынешнего года. Александр Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года, уже заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок.
Тем временем белорусская оппозиция решила отказаться от выдвижения единого кандидата на президентских выборах, а также заявила о своем неучастии в предвыборной кампании, пишет Интерфакс. По мнению оппозиционеров, проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что при любых условиях, выборы выиграет Александр Лукашенко, благодаря фальсификации результатов.
«Лукашенко при любых условиях выиграет выборы. Вернее, опять будет фальсификация, потому что жулик стоит во главе Центральной избирательной комиссии, и она, несмотря на многократно непризнанные выборы, продолжает быть начальником. Да и система фальсификации так отработана, что не ставит под сомнение то, что произойдёт», - сказал Шушкевич.
Он также объяснил, почему представители оппозиции отказались участвовать в выборах, и сообщил о тяжёлой ситуации с коронавирусом в Белоруссии.
«Ушла не вся оппозиция, а только группа. Они решили, что во время эпидемии коронавируса, собирать людей и проводить агитацию это плохо, в то время как Лукашенко сможет проводить это по телевизору. В Польше, заботясь о здоровье граждан, выборы перенесли, а в Белоруссии Лукашенко об этом не заботится, у него приоритеты – сначала власть, а потом люди. В то время как у нас уже в больницах не хватает мест, плановые операции отменяются и не хватает коек, чтобы поместить тех, кто заболел коронавирусом», - добавил Станислав Шушкевич.
Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН отметил, что заявление представителей оппозиции о выходе из предвыборного процесса в целом не окажет влияния на президентскую гонку.
«Это так называемое «Демократическое движение», прозападное, давно известное на политической сцене Белоруссии. За эти 20 лет они не смогли договориться о едином лидере, о координации своих действий. Появилось уже молодое поколение этих политиков, но суть – одна и та же…», - сообщил Алексей Дзермант.
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