Шушкевич: Лукашенко выиграет выборы благодаря фальсификации

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил НСН, что Александр Лукашенко выиграет выборы в Белоруссии благодаря фальсификации, и сообщил о тревожной ситуации с коронавирусом в стране.

В понедельник, 11 мая, в Белоруссии начался прием заявок на президентские выборы, которые намечены на 9 августа нынешнего года. Александр Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года, уже заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок.

Тем временем белорусская оппозиция решила отказаться от выдвижения единого кандидата на президентских выборах, а также заявила о своем неучастии в предвыборной кампании, пишет Интерфакс. По мнению оппозиционеров, проведение выборов в условиях разгара эпидемии коронавируса недопустимо и преступно.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что при любых условиях, выборы выиграет Александр Лукашенко, благодаря фальсификации результатов.

В Белоруссии рассказали, как повлияет отказ оппозиции от праймериз на выборы

«Лукашенко при любых условиях выиграет выборы. Вернее, опять будет фальсификация, потому что жулик стоит во главе Центральной избирательной комиссии, и она, несмотря на многократно непризнанные выборы, продолжает быть начальником. Да и система фальсификации так отработана, что не ставит под сомнение то, что произойдёт», - сказал Шушкевич.

Он также объяснил, почему представители оппозиции отказались участвовать в выборах, и сообщил о тяжёлой ситуации с коронавирусом в Белоруссии.

«Ушла не вся оппозиция, а только группа. Они решили, что во время эпидемии коронавируса, собирать людей и проводить агитацию это плохо, в то время как Лукашенко сможет проводить это по телевизору. В Польше, заботясь о здоровье граждан, выборы перенесли, а в Белоруссии Лукашенко об этом не заботится, у него приоритеты – сначала власть, а потом люди. В то время как у нас уже в больницах не хватает мест, плановые операции отменяются и не хватает коек, чтобы поместить тех, кто заболел коронавирусом», - добавил Станислав Шушкевич.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН отметил, что заявление представителей оппозиции о выходе из предвыборного процесса в целом не окажет влияния на президентскую гонку.

«Это так называемое «Демократическое движение», прозападное, давно известное на политической сцене Белоруссии. За эти 20 лет они не смогли договориться о едином лидере, о координации своих действий. Появилось уже молодое поколение этих политиков, но суть – одна и та же…», - сообщил Алексей Дзермант.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: belta.by
ТЕГИ:Станислав ШушкевичАлександр ЛукашенкоПрезидентские ВыборыБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры