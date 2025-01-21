Система ПВО сработала над Белгородской областью

Система ПВО сработала в небе над Белгородской областью, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

ПВО РФ перехватили и уничтожили 11 БПЛА над Черным морем, Крымом и Белгородской областью

В ведомстве сообщили, что в результате работы системы были уничтожены пять беспилотников ВСУ в период с 13:05 до 14:15 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы ПВО в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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