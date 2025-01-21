Система ПВО сработала над Белгородской областью
21 января 202516:25
Система ПВО сработала в небе над Белгородской областью, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что в результате работы системы были уничтожены пять беспилотников ВСУ в период с 13:05 до 14:15 по местному времени (совпадает с московским).
Ранее власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы ПВО в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru