Система ПВО сработала над Белгородской областью

В ведомстве сообщили, что в результате работы системы были уничтожены пять беспилотников ВСУ в период с 13:05 до 14:15 по местному времени (совпадает с московским).

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили публиковать кадры работы ПВО в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

