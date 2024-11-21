Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два беспилотника ВСУ
21 ноября 202407:31
Два украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два дрона над Ростовской и Волгоградской областями.
Ранее военные сбили 44 украинских БПЛА над девятью регионами РФ, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru