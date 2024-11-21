Над Ростовской и Волгоградской областями сбили два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два дрона над Ростовской и Волгоградской областями.

Ранее военные сбили 44 украинских БПЛА над девятью регионами РФ, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РегионыБеспилотникиПВОМинобороны

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