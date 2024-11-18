Система ПВО сбила два беспилотника в Брянской области

Российские системы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Александр Богомаз.

Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников за полчаса

Губернатор отметил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, разрешений и пострадавших нет.

Богомаз поблагодарил за службу подразделения противовоздушной обороны российской армии.

Ранее два мирных жителя были ранены в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ГубернаторБрянская ОбластьВСУБеспилотники

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