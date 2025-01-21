Сирия расторгла соглашение с Россией по порту Тартус
Власти Сирии аннулировали инвестиционное соглашение, заключенное с российской компанией в 2019 году по управлению морским портом Тартус. Об этом сирийской газете Al Watan сообщил глава таможенного управления провинции Риад Джуди.
По его словам, переходное правительство пересматривает организацию работы порта, снижая таможенные сборы для ряда товаров и предпринимая меры по восстановлению инфраструктуры. Чиновник отметил, что высокая стоимость логистики привела к фактическому прекращению деятельности порта, и власти намерены изменить эту ситуацию.
Джуди уточнил, что после расторжения контракта все доходы от работы порта будут направляться в сирийский бюджет, а сотрудники займутся модернизацией оборудования, эксплуатация которого российской стороной велась без обновления.
Соглашение о передаче управления Тартусом российской компании Стройтрансгаз было заключено на 49 лет. По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, договор предусматривал инвестиции в порт свыше $500 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru