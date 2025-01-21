Сирия расторгла соглашение с Россией по порту Тартус

Власти Сирии аннулировали инвестиционное соглашение, заключенное с российской компанией в 2019 году по управлению морским портом Тартус. Об этом сирийской газете Al Watan сообщил глава таможенного управления провинции Риад Джуди.

По его словам, переходное правительство пересматривает организацию работы порта, снижая таможенные сборы для ряда товаров и предпринимая меры по восстановлению инфраструктуры. Чиновник отметил, что высокая стоимость логистики привела к фактическому прекращению деятельности порта, и власти намерены изменить эту ситуацию.