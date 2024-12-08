Вооруженные повстанцы подошли к базам России в Хмеймиме и Тартусе

Джеблу от Хмеймима, где стоит российская авиабаза, отделяет около пяти километров.

Телеканал Al Jazeera утверждает, что боевики также вошли в Тартус. Этот город расположен на побережье Средиземного моря. Здесь находится пункт материально-технического обеспечения, который использует Россия.



Повстанческие силы взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Министерство иностранных дел России сообщило, что сирийский президент Башар Асад покинул страну и свой пост, а также дал указание мирно передать власть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

