Вооруженные повстанцы подошли к базам России в Хмеймиме и Тартусе
Сирийские оппозиционеры захватили город Джебла. Об этом сообщает ТАСС.
Очевидец рассказал агентству, что повстанцы вошли в центр города еще днем. Они стреляли в воздух, однако боевых действий на территории Джеблы не велось.
Джеблу от Хмеймима, где стоит российская авиабаза, отделяет около пяти километров.
Телеканал Al Jazeera утверждает, что боевики также вошли в Тартус. Этот город расположен на побережье Средиземного моря. Здесь находится пункт материально-технического обеспечения, который использует Россия.
Повстанческие силы взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Министерство иностранных дел России сообщило, что сирийский президент Башар Асад покинул страну и свой пост, а также дал указание мирно передать власть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начинающая писательница взлетела в топ чартов из-за одного твита
- Израиль нанес авиаудары по Дамаску
- Умер звезда «Глухаря» и «Метода» Руденко-Травин
- Вооруженные повстанцы подошли к базам России в Хмеймиме и Тартусе
- Войска Израиля вошли в буферную зону в Сирии
- В Нотр-Даме прошла первая после пожара воскресная месса
- Во дворце Башара Асада обнаружили впечатляющую коллекцию автомобилей
- Военные базы России в Сирии приведены в режим повышенной боеготовности
- Военные России освободили Благодатное в ДНР
- СМИ: боевики подожгли дворец Асада в Дамаске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru