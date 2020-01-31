Сирийские военные обнаружили у боевиков в Идлибе оружие западного производства
Военные сирийской правительственной армии обнаружили у боевиков в Идлибской зоне деэскалации оружие западного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.
По информации Боренкова, сирийские военные обнаружили значительное количество вооружения. По его мнению, это говорит о том, что террористы до отступления имели мощный боевой потенциал для атаки Хама и Алеппо.
Российский генерал отметил, что в ходе отражения атаки боевиков военные захватили 9 "джихад-мобилей", 4 реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и 4 беспилотника.
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