Сирийские военные обнаружили у боевиков в Идлибе оружие западного производства

По информации Боренкова, сирийские военные обнаружили значительное количество вооружения. По его мнению, это говорит о том, что террористы до отступления имели мощный боевой потенциал для атаки Хама и Алеппо.

Российский генерал отметил, что в ходе отражения атаки боевиков военные захватили 9 "джихад-мобилей", 4 реактивные системы залпового огня, 38 орудий полевой артиллерии различных калибров и 4 беспилотника.



