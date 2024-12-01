ВКС РФ и сирийская авиация усилили удары по боевикам в Идлибе

Российские и сирийские боевые самолеты в воскресенье, 1 декабря нанесли новый удар по удерживаемому радикалами городу Идлиб на севере Сирии. Интенсивные бомбардировки позиций боевиков продолжаются уже несколько дней, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сирийской армии.



Авиация ВКС РФ и Сирии наносит авиаудар по линиям снабжения, оружейным складам и местам дислокации боевиков. Сирийские власти также перебросили на север провинции Хомса подкрепления с тяжелым вооружением.