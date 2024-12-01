ВКС РФ и сирийская авиация усилили удары по боевикам в Идлибе
Российские и сирийские боевые самолеты в воскресенье, 1 декабря нанесли новый удар по удерживаемому радикалами городу Идлиб на севере Сирии. Интенсивные бомбардировки позиций боевиков продолжаются уже несколько дней, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сирийской армии.
Авиация ВКС РФ и Сирии наносит авиаудар по линиям снабжения, оружейным складам и местам дислокации боевиков. Сирийские власти также перебросили на север провинции Хомса подкрепления с тяжелым вооружением.
По словам местных жителей, один из авиударов пришелся по центру Идлиба. Ранее российские и сирийские самолеты бомбили другие позиции боевиков в одноименной провинции.
Сирийские вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо 27 ноября. Это их первая крупная боевая операция за последние несколько лет. Радикалам удалось достичь центра Алеппо, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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