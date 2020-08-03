Сирийская армия отразила ряд атак боевиков в Идлибе

Сирийская армия за сутки отразила несколько атак со стороны боевиков запрещенной в России организации «Джабхат-ан-Нусра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александра Щербицкого.

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По словам Щербицкого, боевики понесли существенные потери в технике и людях, также есть погибшие среди военнослужащих Сирии.

Отмечается, что боевики пытались прорвать позиции правительственных войск в районе населенного пункта Хамрат.

Как заявил Щебицкий, непрекращающиеся провокации со стороны боевиков в Идлибе требуют совместных усилий России и Турции для ликвидации террористов.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:Сирия
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