Сирийская армия отразила ряд атак боевиков в Идлибе

Сирийская армия за сутки отразила несколько атак со стороны боевиков запрещенной в России организации «Джабхат-ан-Нусра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александра Щербицкого.