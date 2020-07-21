Эрдоган заявил, что Турция продолжит присутствовать в Сирии
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит присутствовать в Сирии, пока ее народ не получит свободу и безопасность. Об этом сообщает ТАСС.
Эрдоган также назвал Сирию братской страной. По его словам, Турция вынужденно заступилась за притесненных и выразила протест в связи с парламентскими выборами в стране.
Как отмечает RT, ранее сирийский президент Башар Асад заявлял, что Сирия не выступала враждебно против Турции, подчеркнув, что в Турции много этнических сирийцев, а в Сирии - этнических турок.
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