Эрдоган заявил, что Турция продолжит присутствовать в Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит присутствовать в Сирии, пока ее народ не получит свободу и безопасность. Об этом сообщает ТАСС.

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Эрдоган также назвал Сирию братской страной. По его словам, Турция вынужденно заступилась за притесненных и выразила протест в связи с парламентскими выборами в стране.

Как отмечает RT, ранее сирийский президент Башар Асад заявлял, что Сирия не выступала враждебно против Турции, подчеркнув, что в Турции много этнических сирийцев, а в Сирии - этнических турок.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ТурцияЭрдоган
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