Эрдоган заявил, что Турция продолжит присутствовать в Сирии

Эрдоган также назвал Сирию братской страной. По его словам, Турция вынужденно заступилась за притесненных и выразила протест в связи с парламентскими выборами в стране.

Как отмечает RT, ранее сирийский президент Башар Асад заявлял, что Сирия не выступала враждебно против Турции, подчеркнув, что в Турции много этнических сирийцев, а в Сирии - этнических турок.

