Сирийская армия отразила нападение боевиков в Идлибе
Сирийская правительственная армия подверглась нападению боевиков в Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова.
По данным агентства, вооруженные группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), "Хуррас ад-Дин" и "Сирийская национальная армия" напали на военных в районе населенных пунктов Тамана и Зайтуна.
Отмечается, что обе атаки были отражены, также военные уничтожили танк и бронетранспортер террористов.
Ранее сегодня стало известно, что американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, которые ранее были покинуты ими из-за операции турецкой армии «Источник мира» против местных курдов.
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