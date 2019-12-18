Сирийская армия отразила нападение боевиков в Идлибе

По данным агентства, вооруженные группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), "Хуррас ад-Дин" и "Сирийская национальная армия" напали на военных в районе населенных пунктов Тамана и Зайтуна.

Отмечается, что обе атаки были отражены, также военные уничтожили танк и бронетранспортер террористов.

Ранее сегодня стало известно, что американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, которые ранее были покинуты ими из-за операции турецкой армии «Источник мира» против местных курдов.

