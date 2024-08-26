Дурову продлен срок содержания под стражей
26 августа 202402:02
Миллиардеру и основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщает РИА Новости.
Первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.
Когда первоначальный этап содержания под стражей закончится, судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и заключении под стражу.
Ранее стало известно, что Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru