Дурову продлен срок содержания под стражей

Первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.

Когда первоначальный этап содержания под стражей закончится, судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и заключении под стражу.

Ранее стало известно, что Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

