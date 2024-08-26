Дурову продлен срок содержания под стражей

Миллиардеру и основателю Telegram Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей, сообщает РИА Новости.

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Первоначальный период задержания для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов.

Когда первоначальный этап содержания под стражей закончится, судья может принять решение об освобождении или выдвижении обвинений и заключении под стражу.

Ранее стало известно, что Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Социальные сети
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