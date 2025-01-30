В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
30 января 202511:23
Российские военные уничтожили украинскую разведывательную группу из семи человек в районе населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя силового ведомства РФ.
По его данным, бойцы группировки войск «Север» ликвидировали разведчиков ВСУ из 225 отдельного штурмового батальона.
«Трое украинских диверсантов уничтожены, четверо взяты в плен», — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в небе над Курской областью сбили украинскую ракету, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru