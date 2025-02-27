Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Белгородской области
27 февраля 202515:59
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Летательные аппараты были уничтожены в период с 11:35 до 12:10 по московскому времени. Данных о районе уничтожения БПЛА и последствиях на земле нет.
Ранее 19 беспилотников ВСУ были нейтрализованы над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru