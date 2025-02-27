Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Белгородской области

Летательные аппараты были уничтожены в период с 11:35 до 12:10 по московскому времени. Данных о районе уничтожения БПЛА и последствиях на земле нет.

Ранее 19 беспилотников ВСУ были нейтрализованы над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

