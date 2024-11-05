ПВО сбила над Брянской областью шесть беспилотников ВСУ
5 ноября 202407:35
Шесть украинских беспилотников самолетного типа сбили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве указали, что минувшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением дронов по территории России.
«Дежурными средствами ПВО шесть... летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в заявлении Минобороны.
Между тем Росгвардия выявила и уничтожила позицию, с которой ВСУ осуществляли управление беспилотниками, в Курской области, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru