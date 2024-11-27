Силы ПВО перехватили атаку ВСУ в Севастополе

Российская система ПВО отразила атаку украинской армии в Севастополе, уже ликвидированы две воздушные цели над акваторией. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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По его словам, в состояние боевой готовности приведены все экстренные службы.

Губернатор обратился с просьбой к местным жителям находиться в безопасных местах или во временных укрытиях, сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Ранее средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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