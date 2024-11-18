Силы ПВО ликвидировали еще два беспилотника над Брянской областью

По его словам, сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу.

В результате инцидента удалось обойтись без разрушений и пострадавших, на месте трудятся работники экстренных служб.

Напомним, еще одно нападение на Брянскую область произошло мене часа назад. Тогда силы ПВО также сбили два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений не выявлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

