Силы ПВО ликвидировали еще два беспилотника над Брянской областью

Система ПВО уничтожила еще два беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников за полчаса

По его словам, сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу.

В результате инцидента удалось обойтись без разрушений и пострадавших, на месте трудятся работники экстренных служб.

Напомним, еще одно нападение на Брянскую область произошло мене часа назад. Тогда силы ПВО также сбили два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений не выявлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ГубернаторБрянская ОбластьВСУБеспилотники

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