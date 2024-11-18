Силы ПВО ликвидировали еще два беспилотника над Брянской областью
18 ноября 202420:35
Система ПВО уничтожила еще два беспилотника ВСУ над Брянской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу.
В результате инцидента удалось обойтись без разрушений и пострадавших, на месте трудятся работники экстренных служб.
Напомним, еще одно нападение на Брянскую область произошло мене часа назад. Тогда силы ПВО также сбили два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений не выявлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru