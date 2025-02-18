Силовики задержали по подозрению в госизмене сотрудницу МЧС
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали по подозрению в работе на разведку Украины сотрудницу МЧС ЛНР. Об этом сообщило РИА Новости.
Против фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Госизмена». По версии следствия, злоумышленница собирала данные о местоположении подразделений российской армии в ЛНР.
Посредством мессенджера задержанная отправляла данные в Главное управление разведки Минобороны Украины.
Ранее суд в Крыму приговорил местного жителя к 13 годам и 2 месяцам заключения в колонии строго режима за госизмену. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru