Силовики разблокировали посольство России в Ереване

Сотрудники правоохранительных органов Армении разблокировали посольство России в Ереване. Об этом сообщило издание «Газета.ру».

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Напомним, о блокировке дипмиссии сообщалось вечером 19 сентября. В ответ российская сторона потребовала от руководства страны восстановить нормальное функционирование посольства.

Кроме того, силовики задержали несколько протестующих, отказывавшихся разблокировать дипмиссию.

Ранее собравшиеся в центре Еревана протестующие начали штурм здания правительства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот видео
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