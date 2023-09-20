Силовики разблокировали посольство России в Ереване
20 сентября 202309:06
Сотрудники правоохранительных органов Армении разблокировали посольство России в Ереване. Об этом сообщило издание «Газета.ру».
Напомним, о блокировке дипмиссии сообщалось вечером 19 сентября. В ответ российская сторона потребовала от руководства страны восстановить нормальное функционирование посольства.
Кроме того, силовики задержали несколько протестующих, отказывавшихся разблокировать дипмиссию.
Ранее собравшиеся в центре Еревана протестующие начали штурм здания правительства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru