Reuters: Блинкен примет участие в переговорах Армении и Азербайджана

По данным агентства, Блинкен присоединится к переговорам в течение ближайших 24 часов. Отмечается, что в настоящее время Вашингтон выясняет детали эскалации в Нагорном Карабахе.

Вооруженные силы Азербайджана во вторник начали в Нагорном Карабахе операцию по «восстановлению конституционного строя». В непризнанной республике заявили о пяти погибших и 80 раненых мирных жителях.

В столице Армении Ереване начались протесты против премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты обвинили его в предательстве интересов страны, передает «Радиоточка НСН».

