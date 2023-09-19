Reuters: Блинкен примет участие в переговорах Армении и Азербайджана
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен примет участие в армяно-азербайджанских переговорах об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американском внешнеполитическом ведомстве.
По данным агентства, Блинкен присоединится к переговорам в течение ближайших 24 часов. Отмечается, что в настоящее время Вашингтон выясняет детали эскалации в Нагорном Карабахе.
Вооруженные силы Азербайджана во вторник начали в Нагорном Карабахе операцию по «восстановлению конституционного строя». В непризнанной республике заявили о пяти погибших и 80 раненых мирных жителях.
В столице Армении Ереване начались протесты против премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстранты обвинили его в предательстве интересов страны, передает «Радиоточка НСН».
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